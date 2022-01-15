В «ДНР» похвастались, что якобы улучшились мобильную связь в «республике»

В «ДНР» местные жители часто жалуются на качество мобильной связи. Также жители ОРДО часто отмечают проблемы с интернетом у мобильного оператора.

В свою очередь местный мобильный оператор «Феникс» сообщил, что ситуации со связью на территории ОРДО стабилизировалась. Якобы оператору удалось улучшить ситуацию благодаря переключению между базовыми станциями, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Можно смело говорить, что ситуация со связью стабилизировалась в целом по всей территории «ДНР». За счет планомерного переключения базовых станций на новое ядро пакетной сети снизилась нагрузка на действующее ядро, поэтому улучшение качества связи ощутили все абоненты «Фениксе», — заявили в компании.

Также там отметили, что на данный момент число базовых станций в целом у сети оператора составляет 1350 штук, из них 430 — это базовые станции 4G.

На данный момент местные жители никак не отреагировали на данную новость и не сообщали о том, действительно ли улучшилась мобильная связь в ОРДО.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО очередное подорожание продуктов.