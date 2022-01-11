В ОРЛО официально подняли стоимость проезда в общественном транспорте

С вчерашнего дня, 10 января, в ОРЛО официально подняли цены на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы официально начали действовать в «республике» с понедельника.

Так жители Луганска, который временно неподконтролен Украине, которые вчера использовали для передвижения общественный транспорт за поездку должны были заплатить уже не десять рублей, как было ранее, а 20. Тариф вырос в два раза, пишет Первая Лента.

Так называемый «госкомцен «республики» назвал причину подорожания проезда в общественном транспорте. Там сообщили, что рост стоимости проезда был обусловлен увеличением расходов перевозчиков. При этом проезд в троллейбусах пока остается действующий тариф – десять рублей.

Также в «ведомстве» предупредили, что скоро изменится и стоимость междугородних перевозок. Тариф также пойдут вверх, пока правда непонятно, на сколько его повысят.

При этом граждане льготных категорий могут обратиться в местные администрации для получения денежных компенсаций.

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