Общество

В ОРЛО официально подняли стоимость проезда в общественном транспорте

Придется платить 20 рублей за одну поездку

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения

С вчерашнего дня, 10 января, в ОРЛО официально подняли цены на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы официально начали действовать в «республике» с понедельника.

Так жители Луганска, который временно неподконтролен Украине, которые вчера использовали для передвижения общественный транспорт за поездку должны были заплатить уже не десять рублей, как было ранее, а 20. Тариф вырос в два раза, пишет Первая Лента.

Так называемый «госкомцен «республики» назвал причину подорожания проезда в общественном транспорте. Там сообщили, что рост стоимости проезда был обусловлен увеличением расходов перевозчиков. При этом проезд в троллейбусах пока остается действующий тариф – десять рублей.

Также в «ведомстве» предупредили, что скоро изменится и стоимость междугородних перевозок. Тариф также пойдут вверх, пока правда непонятно, на сколько его повысят.

При этом граждане льготных категорий могут обратиться в местные администрации для получения денежных компенсаций.

Ранее стало известно кому и почему отказывают в получении паспорта «ДНР».

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

«Власти» «ЛНР» подготовили еще один новогодний «подарок» для местных жителей

1 день ago

В «ЛНР» отменили все льготы на проезд в общественном транспорте: местные жители шокированы

1 день ago

Несмотря на разруху в Донецке покупают коньяк за сотни тысяч российских рублей: есть клиенты

1 день ago

В Донецке сравнили цены на овощи в супермаркетах и на рынках: остались удивлены

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button