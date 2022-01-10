Стало известно кому и почему отказывают в получении паспорта «ДНР»

Некоторые жители ОРДО без паспортов «ДНР» жалуются, что им отказывают, без видимой на то причины, в получении паспорта «республики». Из-за отказа невозможно оформить российский паспорт, так как паспорт ДНР для подачи документов обязателен.

Те, кому отказали после «собеседования» в «правоохранительных органах», считают, что это делается умышленно – чтобы остановить отток рабочих в РФ. Люди получают российские паспорта и тут же выезжают в Россию на заработки. Однако такая ситуация не очень устраивает местные «власти», так как рабочих становится все меньше и меньше, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Умышленно не выдают паспорт без причины. 23 ноября 2020 года я подал документы на паспорт «ДНР». В миграционной службе своего района, мне сказали, что нужно пройти собеседование в «УБОП». Я записался и прошел собеседование 22 июля 2021 г. Через 3 месяца мне сообщили, что у меня отказ в получении паспорта «ДНР», — отметил местный житель.

Он заявил, что с 2014 года все время был на территории ОРДО, никуда не выезжая, работал на шахте. По его мнению, ему не дали паспорт «республики», из-за того, что большое количество шахтеров с российским паспортом выезжает в РФ, а здесь никто не остается.

Ранее в «ДНР» заявили, что Донбасс якобы уже больше никогда не будет украинским.