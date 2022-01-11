Украину накроют морозы – синоптики предупредили украинцев

Сегодня, 11 января, в Украине будет по действительности зимняя погода. Температура воздуха существенно упадет, в некоторых регионах будет до минус дести градусов.

В большинстве областей и днем, и ночью ожидается минусовая температура, лишь на юге станы будет небольшой «плюс». Существенных осадков не будет, пишет Первая Лента со ссылкой на Погода УНИАН.

В столице Украины сегодня прогнозируются сплошная облачность. Температура воздуха ночью будет до минус четырех градусов, также будет и днем, возможен небольшой снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, прогнозируется небольшой снег. Ночью до минус 4, а днем до минус – два.

В Ужгороде днем без осадков и плюс один, ночью будет небольшой минус – 4 градуса ниже нуля.

В Виннице сегодня будет сплошная облачность, температура воздуха упадет до минус пять.

В Одессе также пасмурно, ночью до минус трех, а днем минус один.

В Сумах будет холоднее всего – до минус восемь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, около нуля градусов.

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