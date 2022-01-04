Общество

Какой будет погода в Украине на Рождество – синоптик рассказала, чего ожидать

Игорь Кибальчич рассказал чего ждать украинцам

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
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Первые дни 2022 года в плане погоды оказались очень теплыми. Чего ждет ожидать во время Рождественских праздников.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что уже в ближайшее время в Украину вернутся серьезные морозы. В тоже время он отметил, что еще пятого января, 5 января, теплые южные и юго-западные ветры будут способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха, пишет Первая Лента со ссылкой на meteoprog.

«Иногда даже могут быть побиты суточные рекорды максимальной температуры»,- говорит синоптик.

Он добавил, что уже с шестого января температура воздуха начнет падать.

«На Рождество, 7 января, продолжится постепенное снижение температуры в течение суток до значений -3 … +2 °С и местами пройдет небольшой снежок. В Карпатах будет более прохладно – до -7…-2 °С», — прогнозирует синоптик.

Выходными, по словам Кибальчича, ожидается морозная погода без осадков с ночными температурами до минус девять.

Ранее мы сообщали, что в Донецке «сломалась» главная елка «ДНР» — появились фотографии.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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