Общество

«Минздрав ДНР» назвал телемедицину главным достижением 2021 года в ОРДО

Странное достижение "республики"

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 11 января, 2022
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Различные «министерства» «ДНР» продолжают подводить итоги 2021 года. На этот раз отчиталось «министерство здравоохранения». Главным достижением по минувшего года там назвали взаимодействие с Россией.

Так называемый и.о. министра Александр Оприщенко рассказал, в чем аспекты этого победного взаимодействия в сфере медицины. Он гордится, в частности, тем, что для жителей «ДНР» работает «телемедицина», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Это когда в «ДНР» некому лечить или местные врачи не могут поставить диагноз, тогда звонят по скайпу российским коллегам и спрашивают, что делать. С 2015 года проведено более 1600 таких консультаций, радуются в «министерстве здравоохранения». Хотя, чему радоваться – не вполне понятно, ведь это подтверждение того, что в «ДНР» осталось катастрофически мало врачей, особенно узкого профиля», — пишет Первая Лента.

Большинство врачей уже давно в России, Украине или вообще в Европе.

Ранее мы сообщали, что в РФ заговорили о признании «ЛНР» и «ДНР, но это не выгодно никому.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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