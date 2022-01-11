«Минздрав ДНР» назвал телемедицину главным достижением 2021 года в ОРДО

Различные «министерства» «ДНР» продолжают подводить итоги 2021 года. На этот раз отчиталось «министерство здравоохранения». Главным достижением по минувшего года там назвали взаимодействие с Россией.

Так называемый и.о. министра Александр Оприщенко рассказал, в чем аспекты этого победного взаимодействия в сфере медицины. Он гордится, в частности, тем, что для жителей «ДНР» работает «телемедицина», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Это когда в «ДНР» некому лечить или местные врачи не могут поставить диагноз, тогда звонят по скайпу российским коллегам и спрашивают, что делать. С 2015 года проведено более 1600 таких консультаций, радуются в «министерстве здравоохранения». Хотя, чему радоваться – не вполне понятно, ведь это подтверждение того, что в «ДНР» осталось катастрофически мало врачей, особенно узкого профиля», — пишет Первая Лента.

Большинство врачей уже давно в России, Украине или вообще в Европе.

Ранее мы сообщали, что в РФ заговорили о признании «ЛНР» и «ДНР, но это не выгодно никому.