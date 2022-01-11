В РФ заговорили о признании «ЛНР» и «ДНР: но это не выгодно никому

В Российской Федерации различные политики продолжают рассуждать о том, что РФ в итоге все-таки признает «ЛНР» и «ДНР». На этот раз выступил с подобным заявлением депутат Госдумы РФ, коммунист Казбек Тайсаев.

Он заявил, что Компартия РФ подготовила проект постановления, которая готовит «республикам» путь развития по примеру других не признанных миром, но «пригретых» Россией «республик», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Наша партия подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании по аналогии с Абхазией и Южной Осетией «ДНР и ЛНР». Уверен, что в ближайшее время мы сможем реализовать эту задачу», — заявил он.

«Эту, вопреки оптимизму многих, сложно назвать перспективной и полезной для жителей республик. Что может измениться от того, что РФ признает ЛДНР по примеру Абхазии? Чтобы понять, достаточно взглянуть на то, как живут Южная Осетия, Абхазия. Москва признала их независимость, но эти государства не вступили в состав России. И перспектив в обозримом будущем для этого нет», — отметил паблик

В тоже время источник отмечает, что Донбасс могут ждать достаточно серьезные последствия, прежде всего – политические.

Ранее в «ДНР» сообщили о важном документе, который необходимо предоставить при въезде в Россию.