Дончане пожаловались на «праздничные цены» в ОРДО: просто ух

Жители Донецка, который на данный момент не подконтролен Украине, жалуются на цены на мясо во время праздников. Они отмечают, что цены на мясо птицы, свинину и говядину остаются на уровне «праздничных» и на данный момент никак не падают.

Так за килограмм мякоти свинины придется заплатить 320 руб, гуляш стоит 290 рублей за кг, самыми дорогими остаются свиная шея и свиная отбивная — 350 руб. за кг, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

За мякоть телятины придется заплатить от 450 до 520 руб. за кг. В тоже время, по словам местных жителей цены на мясо птицы приблизилось к рекордным отметкам. Домашние перепела стоят 450 руб. за кг, куропатки — 290 руб. за кг, куриное филе и фарш из курицы — 369 руб. за кг. Куриные бедра — 294 руб. за кг, и куриная голень — 187 руб. за кг.

«Комсомольское цены на мясо просто ух … Кг курицы 270 руб… Свинина больше 350 кг», — отмечает местная жительница.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО официально подняли стоимость проезда в общественном транспорте.