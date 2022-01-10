Общество

«Власти» «ЛНР» подготовили еще один новогодний «подарок» для местных жителей

Местных жителей ждут военные сборы.

Photo of Виктор Виктор Send an email 24 минуты agoОбновлено: 10 января, 2022
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Сразу после праздников жители ОРЛО получили новый «приятный» сюрприз от местных «властей». Так «глава «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» о военных сборах резервистов

Так называемые «мероприятия» пройдут сразу после праздников и продлятся пять дней, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, <…> постановляю: «народной милиции «ЛНР» организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 10.01.2022 по 15.01.2022″, — говорится в так называемом «указе» Памечника.

«Подробности о проведении мобилизации резервистов засекречены – несколько пунктов указа доступны только для служебного пользования. Не известно и количество тех, кто примет участие в военных сборах», — пишет паблик.

Источник отмечает, что активность в «ДНР» и «ЛНР» может быть связана с событиями в Казахстане. Говорят, что на фоне этих событий может «под шумок» решиться и вопрос Донбасса – военным путем.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» набирают «спортсменов» для «обеспечения порядка» в Казахстане.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 24 минуты agoОбновлено: 10 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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