«Власти» «ЛНР» подготовили еще один новогодний «подарок» для местных жителей

Сразу после праздников жители ОРЛО получили новый «приятный» сюрприз от местных «властей». Так «глава «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» о военных сборах резервистов

Так называемые «мероприятия» пройдут сразу после праздников и продлятся пять дней, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, <…> постановляю: «народной милиции «ЛНР» организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 10.01.2022 по 15.01.2022″, — говорится в так называемом «указе» Памечника.

«Подробности о проведении мобилизации резервистов засекречены – несколько пунктов указа доступны только для служебного пользования. Не известно и количество тех, кто примет участие в военных сборах», — пишет паблик.

Источник отмечает, что активность в «ДНР» и «ЛНР» может быть связана с событиями в Казахстане. Говорят, что на фоне этих событий может «под шумок» решиться и вопрос Донбасса – военным путем.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» набирают «спортсменов» для «обеспечения порядка» в Казахстане.