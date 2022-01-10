«Власти» «ЛНР» подготовили еще один новогодний «подарок» для местных жителей
Местных жителей ждут военные сборы.
Сразу после праздников жители ОРЛО получили новый «приятный» сюрприз от местных «властей». Так «глава «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» о военных сборах резервистов
Так называемые «мероприятия» пройдут сразу после праздников и продлятся пять дней, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.
«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, <…> постановляю: «народной милиции «ЛНР» организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 10.01.2022 по 15.01.2022″, — говорится в так называемом «указе» Памечника.
«Подробности о проведении мобилизации резервистов засекречены – несколько пунктов указа доступны только для служебного пользования. Не известно и количество тех, кто примет участие в военных сборах», — пишет паблик.
Источник отмечает, что активность в «ДНР» и «ЛНР» может быть связана с событиями в Казахстане. Говорят, что на фоне этих событий может «под шумок» решиться и вопрос Донбасса – военным путем.
Ранее мы сообщали, что в «ДНР» набирают «спортсменов» для «обеспечения порядка» в Казахстане.