В Донецке сравнили цены на овощи в супермаркетах и на рынках: остались удивлены

Ранее жители «ДНР» при возможности больше покупали овощи на рынках, так как там цены были ниже, чем в местных супермаркетах. Однако в последнее время ситуация немного изменилась.

Так в Донецке, который временно неподконтролен Украине, местные жители рассказали, какие цены на продукты на рынках, а какие в местных супермаркетах, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так за картофель придется отдать от 40 до 60 российских рублей. В тоже время лук в среднем на рынке стоит 35 рублей, свекла — 45−50, морковь — 45 рублей.

Стоит отметить, что если картошка на рынке и в супермаркете стоит приблизительно одинаково, то лук, свекла и морковь в магазинах намного дешевле. Лука можно купить в одном из местных магазинов за 26 рублей, свеклу – 42, а морковь – 39.

В тоже время местные жители отмечают, что овощи на рынке, как правило, лучшего качества.

Ранее в «ДНР» заявили, что Донбасс якобы уже больше никогда не будет украинским.