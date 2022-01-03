Жители ОРДО не могут позволить себе купить одежду в Second hand: выходим с пустыми руками

Жители ОРДО за последние годы привыкли покупать одежду в магазинах Second hand. Цены там были приличные, да и одежду можно было найти весьма хорошего качества.

Однако в последнее время цены в этих магазинах также подскочили. Местные жители в соцсетях отметили, что цены взлетели перед Новым годом не только на продукты, но и на одежду и обувь, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что еще пару месяцев тому назад можно было купить неплохие вещи в Second hand по доступной цене, однако сейчас ситуация изменилась.

«В последний раз была в известной сети магазинов осенью. И вот решила заглянуть туда снова перед корпоративом. Сейчас с деньгами туго, а порадовать себя обновкой перед Новым Годом хочется. Вышла с пустыми руками! Если еще в октябре-ноябре я покупала джинсы по цене 600−700 рублей, то вчера дешевле 900 не увидела! А хорошие брендовые — 1200, не меньше», — отмечает местная жительница.

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