Общество

Что нас ждет после Нового года – синоптик дала прогноз на первые дни 2022 года

После тепла снова вернутся морозы в Украину

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
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Новый год по прогнозу синоптиков украинцы встретят теплой погодой. В тоже время чего ожидать перед Рождеством?

На этот вопрос ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она рассказала, что теплая воздушная масса атлантического происхождения с запада принесет кратковременное тепло в Украине. В частности, в западных областях 31 декабря и 1 января по всей территории будет температура выше нуля, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинское Радио.

«Есть тенденция, что 1 числа в большинстве областей могут быть осадки, кое-где это будет еще снег с дождем», — рассказала она.

В тоже время ближе к рождественским праздникам, по предварительным расчетам, морозная погода вернется в Украину.

«Насколько интенсивным будет похолодание, сейчас утверждать сложно, но морозы однозначно вернутся в Украину «, – прогнозирует она.

Ранее мы сообщали, что цены на хлеб могут взлететь в Украине в 2022 году.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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