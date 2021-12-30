Что нас ждет после Нового года – синоптик дала прогноз на первые дни 2022 года

Новый год по прогнозу синоптиков украинцы встретят теплой погодой. В тоже время чего ожидать перед Рождеством?

На этот вопрос ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она рассказала, что теплая воздушная масса атлантического происхождения с запада принесет кратковременное тепло в Украине. В частности, в западных областях 31 декабря и 1 января по всей территории будет температура выше нуля, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинское Радио.

«Есть тенденция, что 1 числа в большинстве областей могут быть осадки, кое-где это будет еще снег с дождем», — рассказала она.

В тоже время ближе к рождественским праздникам, по предварительным расчетам, морозная погода вернется в Украину.

«Насколько интенсивным будет похолодание, сейчас утверждать сложно, но морозы однозначно вернутся в Украину «, – прогнозирует она.

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