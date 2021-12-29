В ОРДО тысячи людей остались без электричества: причины происшедшего

Почти полторы тысячи семейств, а это тысячи человек остались без электричества. Причиной этому плохие погодные условия, которые сейчас наблюдаются в «ДНР».

В так называемом «МЧС ДНР» сообщили, что 1300 абонентов востока и юга «республики» остались без электроснабжения из-за аварий в сети, пишет Первая Лента со ссылкой на местные паблики.

«Сегодня, 29 декабря, в поселке Ольховчик на севере Шахтерска произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения осталось 1026 абонентов частного сектора», — отметили в «МЧС».

В тоже время сообщается, что сейчас без электричества также сидят жители сел Петровское, Запорожец и Григорьевка в Тельмановском районе ОРДО. В общей сложности это 227 абонентов частного сектора.

На данный момент отмечается, что на обеих объектах ведутся ремонтные работы, однако пока не сообщается, столько даже приблизительно времени жители этих районов будут оставаться без электричества.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО предупредили местных жителей о тяжелой ситуации.