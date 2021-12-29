В ОРДО предупредили местных жителей: ситуация тяжелая

Вчера, 28 декабря, погода неприятно удивила жителей ОРДО. Выпало большое количество снега, впервые за очень долгое время, был сильный ветер, а на дорогах образовался лед.

Многие местные жители с трудом пережили вчерашний день, так как время затраченное для того, чтобы добраться на работу, а вечером уже домой, выросло в минимум в два раза из-за погодных условий. Было зафиксировано также большое количество ДТП из-за состояния дорого в «республике», пишет Первая Лента.

В тоже время синоптики также не радуют местных жителей. Сегодня, 29 декабря, ситуация не улучшится.

На неподконтрольной Украине территории Донетчины сохранятся сложные погодные условия. Сегодня прогнозируют снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, туман, видимость 100−500 м, гололед, порывы ветра 15−20 м/с.

На дорогах также не лучшая ситуация — снежный накат и гололедица.

Так называемый «МЧС ДНР» предупредил местных жителей об опасности. В ОРДО ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее мы сообщали, что в Донецке «Донбасс Арену» засыпало снегом.