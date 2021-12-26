Общество

Честно говоря, какая-то фигня – жители Донецка о главной елке «ДНР»

Не всем понравилась новогодняя елка в ОРДО.

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 25 декабря, 2021
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24 декабря, в Донецке, который временно неподконтролен украинскому правительству, местные «власти» помпезно открыли главную новогоднюю елку «республики».

Она по традиции будет украшать город и радовать местных жителей и гостей Донецка на площади Ленина. 24 декабря зажглась главная елка ОРДО, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

На месте открытия елки проходил новогодний концерт, состоялась ярмарка новогодних украшений, а также подарков ручной работы и кондитерских изделий. За пару дней местные жители успели оценить «новогоднюю красавицу» и поделились своим мнением о «главной елке «ДНР».

Некоторым она понравилась, в тоже время многие считают, что что она не слишком красива.

«Елка ни о чем, правда» — написал в одной из социальных сетей местный житель.

«Честно говоря, какая-то фигня» — прокомментировал ситуацию житель Донецка.

«Мне в 2018 больше понравилась елка», — отметил местный житель.

«Рожок для мороженого… И никакого дизайнерского решения», — написала жительница ОРДО.

Ранее в ОРДО предупредили о важных изменениях для владельцев автомобилей.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 25 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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