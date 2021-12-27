Господи просто лучше бы молчали об этом позоре – жители «ДНР» о новом достижении «властей»

На днях стало известно о договоренностях между «ДНР» и Сирией. Стороны обсудили несколько вопросов во врем поездки «представителей» «ДНР» в эту страну.

Так «республика» и Сирия обсуждают на данный момент вопросы признания дипломов «ДНР. Также стороны занимаются вопросов обмена студентами и изучения донецкими студентами арабского языка, а сирийскими — русского, Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители «ДНР» отреагировали на эту информацию в социальных сетях и были шокированы такой новостью.

«Наши студенты в шоке!» — отметила местная жительница.

«Господи просто лучше бы молчали об этом позоре. Либо они сами стебутся. Два супер мощных государства решили объединиться», — написал местный житель.

«Вот еще этого не хватало для полного счастья. Студенты, а вы разве не мечтаете в Сирии учиться? Мечты сбываются», — иронично отметила местная жительница.

«Блин, какой капец. Во что превратили наш европейский город», — отмечает участник дискуссии.

Ранее в ОРДО сообщили об изменениях в графике работы «центробанка ДНР».