«ДНР» не откроет КПП с Украиной: это был блеф

В «ДНР» официально заявили, что никакого открытия пунктов пропуска на время новогодних праздников (с 30 декабря по 19 января) не будет. Хотя ранее заявляли об обратном.

В рамках последнего в этом году заседания Трехсторонней контактной группы сторонам по этому вопросу договориться так и не удалось, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Все из-за того, что в «пакете» с предложением «ДНР» было то, что никак не устраивает Украину, а именно: взаимное признание вакцин от коронавируса и медицинских документов, подтверждающих прививку, либо перенесенное заболевание COVID-19, либо наличие отрицательного ПЦР-теста. То есть, Киев де-факто должен был признать вакцины «Спутник V» и «Спутник Light», а также документы «ЛДНР», и легализовать таким образом «республики» в украинском правовом поле.

В Украине дали понят, что на это не пойдут, ведь это не выгодно. Украина выдвинула идею на пунктах пропуска бесплатно вакцинировать жителей «ЛДНР» признанными во всем мире вакцинами. Однако «республики» на такое не пошли.

Ранее в ОРДО предупредили о важных изменениях для владельцев автомобилей.