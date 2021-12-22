В Украине на новогодние праздники возможны массовые отключения света: источник сообщил подробности

Несмотря на проблемы в энергетическом блоке украинские власти продолжают заявлять о том, что массовых отключений в зимний период удастся избежать. Также чиновники отмечают, что не будет проблем и из теплом.

В тоже время источник сообщает, что во время ближайших праздников все-таки возможны массовые отключения от электричества. Также вполне вероятно, что будут отключать также и тепло в городах. Вполне вероятен сценарий, по которому введут режим Чрезвычайного положения, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что на новогодние праздники возможны массовые отключения света и тепла в городах. Возможно будет режим ЧП. В войну никто не верит, понимая, что все это «пугалки», но вот в трек, что будет провокация и заявят про диверсию — это возможный сценарий», — пишет паблик.

Также источник отмечает, что что среди правительства и в кулуарах Верховной Рады никто не верит в нападение России. В целом все готовятся к праздничным отпускам, покупая путевки и подарки.

Ранее в РФ заявили, что Украина с помощью США готовит химическую атаку на «ЛДНР».