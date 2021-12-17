Водоканал в Донецке ошарашил своей новостью жителей города: что произошло

В следующем году жителей Донецка, который временно неподконтролен Украине, снова ждет неприятное нововведение. На этот раз жителей удивил местный водоканал.

Так называемый «гендиректор» «ГП «Вода Донбасса» Виталий Кижаев сообщил, что поставщики воды намерен переложить убытки от ее потерь на жилищные организации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Он сообщил, что якобы многоэтажных домах теряется приблизительно около 15 процентов подаваемой воды. Это происходит из-за течей в подвалах, унитазах и других местах.

В связи с такой ситуацией в начале следующего года в рамках пилотного проекта «предприятие» начнет устанавливать счетчики воды в многоквартирных домах Пролетарского района города, чтобы увидеть, где именно и сколько ее теряется.

«На сегодняшний день все потери ложатся на наши плечи. А когда мы аргументированно докажем, что мы воды вам отдали столько, а вода ушла, это уже будет головная боль жилищной организации или управляющей компании. Собственно, так, как в России сейчас, там же все по приборам учета», — сказал Кижаев.

Ранее жители «ДНР» назвали главную проблему «республики» в 2021 году.