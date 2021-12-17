В «ДНР» опубликовали, какие дни в 2022 году будут выходными

Стало известно, какие в следящем году дни будут дополнительно выходными в так называемой «ДНР». Местные жители не будут иметь много дней отдыха.

Так выходными днями в 2022 году для работников предприятий ОРДО с пяти и шестидневной рабочей неделей будут 4, 5, 6, 8 января, 3 и 10 мая. Соответствующее «распоряжение» подписал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Также сообщается, что согласно этому «документу», руководителям организаций необходимо перенести в 2022 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день с понедельника 7 марта на субботу 5 марта 2022 года.

Соответствующий «документ» был подписан Пушилиным вчера, 6 декабря. Таким образом, у местных жителей будет намного меньше, выходных чем у жителей подконтрольной части Украины.

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