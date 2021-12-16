В ОРЛО некоторые местные жители могут получить денежные компенсации: как это сделать

Жителям ОРЛО, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, выдадут ежемесячную денежную компенсации на приобретение продуктов питания.

Местные «власти» заявили, что ежемесячная денежная компенсация выплачивается лицам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенным к 1-й и 2-й категориям, а также «гражданам, участвовавшим в ликвидации других ядерных аварий и испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, отнесенным к категории 1 или 2», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так местные жители могут получить 1 113 рублей, если входят в первую категорию и 556,50 рублей, если входят во вторую.

Для того, чтобы получить компенсацию нужно подать следующие документы в «администрацию» города или района: копию документа, удостоверяющего личность, копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица и копию удостоверения, которое подтверждает статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.