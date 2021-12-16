В ОРЛО некоторые местные жители могут получить денежные компенсации: как это сделать
Дадут чуть более 100 рублей
Жителям ОРЛО, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, выдадут ежемесячную денежную компенсации на приобретение продуктов питания.
Местные «власти» заявили, что ежемесячная денежная компенсация выплачивается лицам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенным к 1-й и 2-й категориям, а также «гражданам, участвовавшим в ликвидации других ядерных аварий и испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, отнесенным к категории 1 или 2», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
Так местные жители могут получить 1 113 рублей, если входят в первую категорию и 556,50 рублей, если входят во вторую.
Для того, чтобы получить компенсацию нужно подать следующие документы в «администрацию» города или района: копию документа, удостоверяющего личность, копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица и копию удостоверения, которое подтверждает статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.