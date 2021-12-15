Общество

В «Фениксе» обвинили жителей ОРДО в плохом качестве мобильной связи

Как всегда нашли крайнего

Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2021
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В плохом качестве мобильной связи в ОРДО виновны местные жители. Такое заявление сделал «гендиректор» компании «Феникс» Николай Хардиков.

Таким образом, он прокомментировал постоянные жалобы местных жителей, что связь у оператора очень плохая, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Количество людей, которые были подключены к „нашей“ сети непрерывно росло», — так он объяснил проблему с качеством связи.

Также он рассказал об «успехах» компании. По его словам, по состоянию на 2019 год в «республике» работало 80 базовых станций 4G-LTE.

«Видя надобность и востребованность этой услуги, только за последний год мы построили 60 базовых станций и 25 еще будут достроены и запущены в эксплуатацию», — уточнил Хардиков.

Он также заявил, что на данный момент неизвестно, когда местные жители смогут перейти на российские номера, которые начинаются с «+7». По его словам, внедрение кода «+7» пока отодвинуто на второй план.

Ранее мы сообщали, что «Феникс» пообещал сюрприз пользователям в ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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