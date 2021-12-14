«Феникс» пообещал сюрприз пользователям в ОРДЛО: но сначала обычная связь

«Феникс», который является оператором мобильной связи в ОРДЛО, обещает, что уже в 2022 году у их абонентов буде обычная связь. При этом это уже не первые подобные обещания компании.

В тоже время в компании обещают и другие сюрпризы в 2022 году. Так называемый «гендиректор» компании «Феникс» Николай Хардиков пообещал, что сюрпризы будет весьма приятными, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«До конца года нам предстоит еще огромный объем работ, но я уверен что коллектив „Феникса“ успешно с ним справится», — заявил он.

Хардиков также поделился информацией о том, что к концу 2022 года число базовых станций 4G приблизится к 100%.

Также он пообещал, что в следующем году у абонентов появится возможность пользоваться связью в обычном режиме. Этого момента ждут местные жители уже на протяжении семи лет. Но никак не получается.

Ранее мы сообщали, что в РФ снова напомнили, что жители ОРДЛО с российскими паспортами «неполноценные» россияне.