В ОРДО сравнили цены в Мариуполе и Донецке и сильно удивились

Одним из самых обсуждаемых вопросов в ОРДО в последние является вопрос цены на елки. Местные жители были шокированы ценами на главный аксессуар Нового года.

Сегодня, 14 декабря, в микрорайоне Кирова в Мариуполе открылись елочные базары, начав торговлю на двух точках – возле остановки и возле рынка. Цены на новогодний атрибут оказались хоть и ненамного, но ниже, чем в Донецке, который временно неподконтролен Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Так, начальная стоимость елки составляет 300 грн (810 рублей), самые лучшие — до 1000 грн (2700), остальные в этом диапазоне цен, но в любом случае можно торговаться. Сама торговля абсолютно легальная, с выплатой всех налогов и сборов, то есть, на этом торговцы не сэкономили.

««Пикантности» данной ситуации придает тот факт, что елки привозные, аж из Волынской области, то есть из Луцка до Мариуполя их везли как минимум 1100 км, а это немаленькие транспортные расходы и стоят они при этом ладно, «для спорщиков» скажем: пусть приблизительно столько же, как и выращенные в ДНР для жителей Донецка», — пишет паблик.

Ранее жители ОРДО пожаловались на цены на елки.