В РФ снова напомнили, что жители ОРДЛО с российскими паспортами «неполноценные» россияне

Прививки российскими вакцинами, сделанные в «ЛНР» и «ДНР», в России недействительны. QR-коды для использования в РФ жители «республик» могут получить, только сделав тест на наличие антител.

Пройти тестирование и получить документ граждане России, проживающие в ОРДЛО могут, приехав в РФ. Об этом шла речь на встрече представителей «Единой России» с вице-премьером Татьяной Голиковой, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский Кейс.

«При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — заявила Голикова.

В «ДНР» и «ЛНР» прививают исключительно российскими вакцинами, логично было бы признать вакцинацию в ЛДНР местным «Спутником», внести их в базу, выдавать QR-коды, которые бы использовались и здесь, и в России. Однако в РФ в очередной раз подтверждают, что жители ОРДЛО «полноценные» граждане только тогда, когда нужно проголосовать за «Единую Россию» или изменения в конституцию.

«Сейчас жители ЛНР и ДНР, если у них пытаются проверить кьюар-коды в РФ, вынуждены унижаться и молчать о своем российском гражданстве, показывая справку, которую нельзя верифицировать в России. Вариант — получать в МФЦ новые коды после тестов в России (в любом случае, его нужно получать заново, даже имея донецкий сертификат)», — пишет паблик.

Ранее в Донецке появились новые «защитники» города.