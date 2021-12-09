Общество

Вакцинация в «ЛНР» и «ДНР» – настоящая фикция: данные из России

В Российской Федерации опубликовали интересную информацию по поводу вакцины "Спутник Лайт".

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
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В «ДНР» и «ЛНР» все-таки стартовала вакцинация «Спутником Лайт», который незадолго до этого специально разрешили пенсионерам и хроническим больным. Однако теперь появилась новость, которая фактически ставит крест на всех усилиях медиков «республик» в данном направлении.

Создатели вакцины заявили, что она эффективна только в том случае, если колоть людей постоянно, раз в полгода. Однако в ОРДЛО, когда поставок вакцин приходится ждать неопределенное время, возможность соблюдения регулярности стремится к нулю, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«В условиях распространения «дельта»-штамма коронавируса необходимо проводить ревакцинацию «Спутником Лайт» каждые шесть месяцев», — заявил директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем временем, вирусологи настаивают на том, что вакцинация «Спутником Лайт» — это метод для тех, кто уже переболел коронавирусом. Тем, кто еще не имеет антител, нужно прививаться двухкомпонентной вакциной, которой в «ЛНР» и «ДНР» просто нет.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО начали продавать живые ели.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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