Вакцинация в «ЛНР» и «ДНР» – настоящая фикция: данные из России

В «ДНР» и «ЛНР» все-таки стартовала вакцинация «Спутником Лайт», который незадолго до этого специально разрешили пенсионерам и хроническим больным. Однако теперь появилась новость, которая фактически ставит крест на всех усилиях медиков «республик» в данном направлении.

Создатели вакцины заявили, что она эффективна только в том случае, если колоть людей постоянно, раз в полгода. Однако в ОРДЛО, когда поставок вакцин приходится ждать неопределенное время, возможность соблюдения регулярности стремится к нулю, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«В условиях распространения «дельта»-штамма коронавируса необходимо проводить ревакцинацию «Спутником Лайт» каждые шесть месяцев», — заявил директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем временем, вирусологи настаивают на том, что вакцинация «Спутником Лайт» — это метод для тех, кто уже переболел коронавирусом. Тем, кто еще не имеет антител, нужно прививаться двухкомпонентной вакциной, которой в «ЛНР» и «ДНР» просто нет.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО начали продавать живые ели.