В ОРДО начали продавать живые ели: какая цена главного атрибута нового года

Чуть более трех недель осталось до Нового года, а значит все больше людей готовятся к праздникам. Одним из главных атрибутов ближайших праздников является ель.

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, уже начались продажи этого дерева. На данный момент открылись стихийные елочные базары. Там ели продают по цене от 550 до 1500 рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так на елочном базаре елку высотой в 1,5 метра можно купить 700 рублей. За метровую придется отдать 550 рублей. В тоже время за елку от 1 м 80 см до 2 м 20 см придется заплатить 1200 до 1500 рублей.

Отмечается, что елки продает местный лесхоз. В ассортименте есть и елки в горшочках с землей, которые стоят 1500 за метр и можно их посадить.

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