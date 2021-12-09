Общество

В ОРДО начали продавать живые ели: какая цена главного атрибута нового года

Цены от 550 до 1500 рублей

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения

Чуть более трех недель осталось до Нового года, а значит все больше людей готовятся к праздникам. Одним из главных атрибутов ближайших праздников является ель.

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, уже начались продажи этого дерева. На данный момент открылись стихийные елочные базары. Там ели продают по цене от 550 до 1500 рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так на елочном базаре елку высотой в 1,5 метра можно купить 700 рублей. За метровую придется отдать 550 рублей. В тоже время за елку от 1 м 80 см до 2 м 20 см придется заплатить 1200 до 1500 рублей.

Отмечается, что елки продает местный лесхоз. В ассортименте есть и елки в горшочках с землей, которые стоят 1500 за метр и можно их посадить.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» начали выдавать кредиты, проценты удивили местных жителей.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В «ДНР» начали выдавать кредиты: проценты удивили местных жителей

12 часов ago

В «ДНР» похвастались странными достижениями: ждут прогресса

1 день ago

Ни дня не проработал: в Донецке сломался один из полученных от России «новых» автобусов

1 день ago

В ОРДО ждут «важных» гостей из России: стало известно, какие вопросы будут решать

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button