Жители ОРДО жалуются на новую проблему – запах именно медикаментов

Жители некоторых городов ОРДО в социальных сетях начали жаловаться на новую проблему. Речь идет о качестве воды в кранах.

Они пишут о сильном запахе воды в кранах. Некоторые из них отмечают, что она имеет неприятный запах медикаментов. В социальных сетях можно найти посты и комментарии жителей неподконтрольных Украине Макеевки, Горловки и Донецка, которые жалуются, что питьевая вода из крана уже не имеет запах обычной хлорки, а пахнет по-другому, какими-то химикатами, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В тоже время так называемые местные «власти» пока никак не комментируют эту информацию и сами не сообщали об каких-либо изменения в составе воды.

«Дома не слышу, а был днем на Красной Звезде, в магазине просил воды в бачок омывайки набрать — продавец говорила что хлоркой воняет», — пишет местный житель.

«Да во в том дело у меня с бочки вода 1 тонна там ¼ таблетки хлора для басейнов она реально пахнет хлоркой, а вот с крана аптекой», — написал житель Донецка.

«Это хорошо если хлоркой, а то именно медикаментов запах», — добавил участник дисскусии.

Ранее мы сообщали, что в Донецке сломался один из полученных от России «новых» автобусов.