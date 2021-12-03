Общество

Пушилин сделал громкое заявление — «ДНР» будет очень тяжело

"Глава" "республики" высказался о полномасштабной войне

Photo of Виктор Виктор Send an email 15 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2021
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Жителям ОРДО в случае наступления украинской армии придется тяжело. Такое заявление сделал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

В интервью пропагандистским СМИ он заявил, что согласно данным так называемой «разведки «ДНР» на Донбассе было замечено большое скопление как личного состава, так и военной техники ВСУ. По мнению Пушилина, это может указывать на то, что ВСУ готовятся к наступлению, пишет Первая Лента.

«Оно одно из самых больших за последний период времени чуть ли не с 2014—2015 годов. Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но Украина все больше привлекает внешние силы, мы это прекрасно видим… Поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае. Но мы будем действовать по ситуации», — заявил Пушилин.

Ранее так называемый «глава» «ДНР» уже попросил помощи в это вопросе у так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 15 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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