В «ЛНР» отменяют карантинные ограничения: коронавирус уходит

Так называемые «власти» «ЛНР» сообщили, что им удалось снизить заболеваемость на коронавирусную инфекцию в ОРЛО. В связи с этим, было принято решение отменить некоторые карантинные ограничения.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при «правительстве «ЛНР» объявила о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в «республике» и отменила ряд ограничительных мер, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Там даже приняли решение открыть КПП «Станица Луганская».

«В связи с тем, что на данный момент зафиксировано снижение заболеваемости, у нас появились основания решением ЧСПК отменить ряд ранее принятых ограничений, а именно: с 11 ноября восстанавливается пропускной режим на пропускном пункте «Станица Луганская», — сказал «главный санврач» Дмитрий Докашенко.

Также отмечается, что с 13 ноября возобновится работа общепита. С понедельника 15 ноября к учебе в классах приступят учащиеся 5−11-х классов. Также в этот день возобновят свою деятельность спортивные сооружения, бани и сауны.

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