В «ДНР» хотят запретить продажу алкоголя в некоторые дни: стало известно в какие

Так называемые «власти» «ДНР» могут запретить продажу алкоголя в определенные дни. Речь идет о праздных, но нерелигиозных, а других.

Так называемые «депутаты Народного совета «республики» заявили, что они рассмотрели предложения т.н. «молодежного парламента», чтоб на продажу алкогольной продукции в определенные дни были установлен запрет, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так продажу алкоголя могут отменить в День знаний 1 сентября и Международный день защиты детей 1 июня, а также при праздновании последнего звонка. Также рассматриваются и другие даты.

Как сообщила «председатель комитета по бюджету, финансам и экономической политике» Марина Жейнова, пока что решили продолжить обсуждение соответствующих изменений в закон с участием заинтересованных органов.

В социальных сетях местные жители отмечают, что в «ДНР» хотя ударить по-больному. В тоже время они отмечают, что в Украине такие ограничения не действуют.

Ранее в «ДНР» рассказали о судьбе «Донбасс Арены».