Общество

В ОРДО полностью закрывают школы: принято новое решение

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа ago
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Так называемые «власти» ОРДО приняли новое решение по поводу работы учебных заведений. Все из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая продолжает ухудшаться.

Уже с понедельника, восьмого ноября, в ОРДО полностью закроют школы. Местные «власти» приняли решение перевести на дистанционное обучение всех школьников первых-четвертых классов на неподконтрольной Украине части Донецкой области. До конца этой недели ученики младшей школы продолжат обучения в обычном режиме, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Такое решение приняло так называемое «минобразование «ДНР». Все из-за ситуации с распространением коронавируса. Ранее на дистанционное обучение отправили учеников старших классов, однако родители детей 1-4 классов были недовольны таким решением, ведь дети контактируют в школе и могут принести вирус домой.

Отметается, что дистанционное обучение всех школьников будет действовать до 28 ноября.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО обещают повысить пенсии и зарплаты в 2022 году:.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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