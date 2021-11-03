Общество

Еще три региона Украины могут попасть в «красную» зону карантина

Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов ago
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Уже в ближайшее время еще три региона Украины могут пополнить список областей, которые входят в «красную» карантинную зоне. Речь идет Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на сегодняшнем брифинге заявил, что именно эти три региона уже в ближайшее время могут войти в «красную» зону, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«Уже шестнадцать регионов отнесены к «красному» уровню эпидопасности. В зоне риска — Волынская, Харьковская и Тернопольская области», — отметил министр.

Он также добавил, что, кроме наращивания темпов вакцинации, критическим сейчас является соблюдение карантинных ограничений.

Отметим, что «красная» зона фактически является локдаун, закрывается почти, работают только те заведения, где персонал и посетители вакцинированы или имеют негативный тест на коронавирус.

Только за предыдущие сутки в Украине зафиксировали более 700 летальных исходов от ковида.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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