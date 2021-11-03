В Украине вторые сутки кряду более 700 смертей от коронавируса: ситуация критическая

За предыдущие сутки, второго ноября, в Украине снова зафиксировали более 700 смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Днем ранее от коронавируса в Украине умерло ровно 700 человек.

С начала пандемии в Украине уже от коронавируса умерло 69 447 пациентов. Уже завтра, четвертого ноября, скорее всего, этот показатель перешагнет отметку в 70 000, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерства здравоохранение Украины.

В тоже время за предыдущие сутки в Украине зафиксировали также 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью, коронавирус подтвердили у 1406 детей и 421 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях. За сутки также было госпитализировано 5935 человек.

С начала пандемии заболели – 2 979 086 человек, поправились 2 466 674 человека.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки будет обязательная вакцинация.