В Украине 700 смертей за сутки от коронавируса: почти 20 000 новых заражений

За первый день ноября в Украине зафиксировали почти 20 000 новых случаев коронавирусной инфекции. 19455 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на второе ноября.

В частности, заболели 1263 ребенка и 339 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и г. Киев (1738), пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксировано 2 955 693 случая заражения. 2 454 737 человек сумело победить болезнь.

Также за первое ноября в Украине было зафиксировано 700 летальных исходов. С начала панемии от коронавируса умерло уже 68 727 человек.

За предыдущие сутки в Украине сделали 133 592 тестирований: методом ПЦР – 56 930, методом ИФА – 19 553, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 109.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки будет обязательная вакцинация.