Общество

В Украине все-таки будет обязательная вакцинация: новые подробности

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа ago
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На данный момент в Украине вакцинация, в том числе и от коронавирусной инфекции, необязательная. Однако есть перечень профессий, которые должны быть вакцинированы, чтобы продолжить свою работу в период пандемии.

В тоже время ситуация уже в ближайшее время может изменится. Украинские власти рассматривают возможность ввести обязательную вакцинацию для всех граждан, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента готовит законопроект «об обязательной вакцинации», который проголосую в следующем году в украинском парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал министра здравоохранения Виктора Ляшко, который требовал на законодательном уровне ввести обязательную вакцинацию и утвердить ограничения для тех, кто откажется.

На данный момент больше подробностей по этому вопросу неизвестно, так непонятно, поддержат ли все депутаты от «Слуги Народа» такой законопроект.

Ранее Виталий Кличко рассказал о правилах локдауна в Киеве, которые начинают действовать с первого ноября.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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