Ситуация с локдауном переходит границы закона – эксперт

Не все карантинные ограничения, которые действуют в Украине, находятся полностью в правовом поле. Такое заявление сделал заместитель главы исполкома Национального совета реформ Александр Ольшанский.

Он заявил, что Верховная Рада должна урегулировать некоторые законодательственные нормы в плане карантина и вакцинации, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я хотел обратить внимание на очень важную вещь. Очень многие меры, которые сейчас принимаются, находятся, я мягко выражусь — «на грани закона». Например, закон очень жестко регламентирует распространение медицинской информации относительно личности людей. На сегодняшний день этот закон не изменен. Медицинская тайна охраняется законом», — заявил Ольшанский.

Он добавил, что на одном из предприятий юристы не разрешают вести базу данных вакцинированных людей, так как это не разрешено законом.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки будет обязательная вакцинация.