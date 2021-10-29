С первого ноября в Украине изменятся правила ПДД: что нужно знать

Олег Белошицкий рассказал подробности

В Украине с первого ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Олег Белошицкий сообщил, что появятся новые дорожные знаки и разметка.

Так в первый день последнего месяца осени вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; для обозначения места концентрации ДТП и та дальше. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная, пишет Первая Лента.

Также вступят в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно: новое определение велосипедной дорожки; понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда; указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения и другое.

Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины.

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