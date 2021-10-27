Через три дня семь регионов Украины войдут в «красную» зону

Сразу несколько регионов Украины с 30 октября войдут в «красную» карантинную зону. Речь идет о сразу семи областях страны

Министр правительства Олег Немчинов заявил, что Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня, 27 октября, приняла решение перевести Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области в «красную» зону, пишет Первая Лента со ссылкой на Громадське.

Несмотря на «красную» зону, которая вводится в Киевской области, ограничения не будут касаться Киева.

По данным Министрества здравоохранения, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости (количество случаев на 100 тысяч). В Житомирской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой областях также превышен коэффициент выявления положительных случаев (более 20%). В некоторых областях наблюдается высокий уровень госпитализаций и загруженность кроватей с кислородом.

Ранее «красный» уровень карантина был введен в Херсонской, Сумской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, Ровенской и Николаевской областях.

За вчерашние сутки в Украине зафиксировали более 22 00 новых случаев ковида и почти 700 смертей.