В Украине увеличат количество профессий с обязательной ковид-вакцинацией

Министерство здравоохранения намерено расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией против коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он заявил, что сейчас в этот список входят педагоги, представители центральных органов исполнительной власти. При этом разрабатывается проект приказа, который на данный момент проходит согласование, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны», — заявил министр.

При этом он не уточнил, какие именно профессии попадут в этом список, также не сказав дату, когда могут принять соответствующий приказ.

Напомним, что в Украине вторые сутки кряду фиксируются рекордные показатели по количеству новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от ковида.