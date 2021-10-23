В «ЛДНР» снова подорожание: теперь колбасы

Жители ОРДО и ОРЛО фактически каждую неделю сообщают о том, что какой-то ходовой продукт существенно подорожал. Не стихли страсти по ценам на картошку, так вскочила цен на колбасу.

В «республиках» официально официально о повышении цен на колбасу не объявляют, в тоже время по заявлению компании «Геркулес», местного производителя колбасных изделий, цены на колбасу уже поднимались 1 и 18 октября на 5%. Повышение в дальнейшем так же возможно, но местных жителей «успокоили», что произойдет это не ранее 1 ноября, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс

В «Колбико» заявили, что пока компания цены сдерживает, даже несмотря на повышение пошлин, хотя делать это все труднее. В тоже время «Горловский мясокомбинат» ситуацию комментировать отказался.

Тем временем в сети все чаще начали встречаться комментарии с «заоблачными ценами» на колбасу в «ЛДНР». При этом цены подняли даже на 10-20 %, а больше.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» все еще надеются, что Россия «вступится» за них.