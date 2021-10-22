«ЛНР» не выпускает людей в Украину для вакцинации

Десятки людей не могут выехать через пункт пропуска «Станица Луганская» для того, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине.

Как известно, делать это желательно через определенный период времени, чтобы наиболее эффективно сформировался иммунитет. Но для «ЛНРжизненно важная прививка от ковида не является достаточным основанием для того, чтобы выпустить человека, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Хотя по логике для медицины ЛНР было бы правильнее наоборот выпускать людей вакцинироваться, так как это снизило бы нагрузку на республиканские медучреждения. НО – нет. В настоящее время выезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории «ЛНР», через ВПП «Станица Луганская» осуществляется только по спискам и при наличии оснований», — пишет паблик.

При этом вакцинация не входит в этот список, но лечение или реабилитация в Украине, есть в в списке.

Ранее мы сообщали, что один из городов ОРДО могут полностью закрыть на въезд и выезд.