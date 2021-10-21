Общество

Минздрав изменил карантинные ограничения: кому позволят посещать «красные» зоны

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С сегодняшнего дня, 21 октября, чтобы поехать в другую область в Украине необходимо кроме билета также иметь при себе документ о вакцинации или ПЛР-тест (экспресс тест на антиген) не старше 72 часов с момента забора анализа.

Сначала сообщалось, что для того, чтобы покинуть красную зону или выехать в нее нужен был полный курс вакцинации от коронавируса. В тоже время отмечается, что в итоговой редакции достаточно документа о первой дозе вакцины, как и при путешествии в или из желтой зоны, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правда.

Новые правила касаются всех пассажиров, которые пользуются регулярным или нерегулярным межобластным сообщением.

Также отмечается, что будет достаточно предоставить документ о выздоровлении от ковида, в частности с использованием мобильного приложения «Дія». При этом отметается, что COVID-сертификат на основании выздоровления пациента в настоящее время находится на этапе тестирования.

Напомним, что сегодня в Украине был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений и смертям от ковида.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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