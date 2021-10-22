Общество

Огромные деньги – жители ОРДО рассказали во сколько обойдется лечение ковида

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов ago
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Коронавирус – фактически главная тема сейчас в обсуждениях жителей ОРДО. Ситуация в так называемой «республике» с пандемией продолжает ухудшаться.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что лечение коронавирусной инфекции в ОРДО обходится им в кругленькую сумму денег, несмотря на то, что по заявлениям местных «властей» у них бесплатная медицина, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что за десять дней лечения нужно быть готовым выложить минимум 15 тысяч рублей на необходимые медпрепараты. Это только при том, если антибиотик подобран правильно. А он может и не подойти. Это иногда выясняется в процессе лечения, отмечают те, кто уже победил болезнь.

«Кроме того, необходимы ингалятор-нибулайзер за 3000 рублей и пульсоксиметр за 3800. Плюс услуги медсестры на дому, потому что в больницах нет мест», — добавляют местные жители.

«Да дорогое удовольствие выжить. Ну, а похороны — это вообще катастрофа. Их средняя „скромная“ цена 50 000−60 000 рублей», — говорит один из пациентов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве закрывают школы из-за коронавируса.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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