В Киеве школы закрывают на карантин

Киевские школы закроют минимум на две недели в период с 23 октября по 8 ноября. Отметим, что с 23 по 31 октября будут каникулы, но непонятно вернутся ли ученики на дистанционное обучение на данный момент неизвестно.

Первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба на пресс конференции заявил, что с 23 октября по 8 ноября заведения общего среднего образования не будут, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы, учитывая сложную ситуацию с COVID-19. Подчеркиваю, не понедельник, а завтра, учитывая эпидемиологические показатели города», — заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В тоже время на данный момент не сообщается, будут ли учиться школьники на дистанционном обучении, это решение будет принято позже.

Детские сады и другие учебные заведения столицы продолжают свою работу в обычном режиме.

Напомним, что в Украине второй день кряду фиксируются рекорды по количеству случаев заражения и смертей за сутки.