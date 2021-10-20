В Украине снова почти 500 смертей от коронавируса за стуки: 19 000 новых больных

За предыдущие сутки в Украине было зафиксировано снова почти 500 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Это второй результат после вчерашнего рекорда в 538 смертей за сутки. За 19 октября в Украине умерло 495 пациентов с ковидом.

В тоже время продолжает расти показатель новых случаев. Только за последние 24 часа в Украине были выявлено почти 19 000 новых пациентов — 18912 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. В частности, заболели 1447 детей и 435 медработников, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 679 185 случаев заражения.

За последние сутки 7605 человек сумело победить болезнь, в общей сложности с начала пандемии — 2 344 799. Сначала пандемии в стране уже умерло 61 843 человек от коронавируса.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о развитии ситуации с пандемией в Украине.