Общество

Есть два пути – Зеленский о развитии ситуации с пандемией в Украине

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов ago
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Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине может пойти двумя путями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью телеканалу ICTV глава государства отметил, что Украина в этом вопросе рассчитывает на вакцинацию населения, однако второй вариант развития событий  — тотальный локдаун, пишет Первая Лента.

«Есть два пути… Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором. Я против локдауна максимально — из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры — мы растем», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что в этом году в Украине растет ВВП, а наполнение бюджета в этом году даже больше, чем планировалось.

Зеленский добавил, что он против локдауна, но он возможен.

«Я против локдауна, поэтому выбор один — вакцинация. В последний момент мы будем поддерживать локдаун во всем государстве», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки могут ввести тотальный локдаун.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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