В Украине на улицах будут вылавливать людей без масок

В Украине создали более 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение противоэпидемического режима во время рейдов.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода", кроме бесед, при несоблюдении масочного режима и нарушении карантинных ограничений, на таких людей будут составлять админпротокол и выписывать штраф.

"Чтобы иметь результат от этих карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать — для этого именно будут работать эти рейдовые бригады с рейдовыми проверками, чтобы обнаруживать нарушителей и привлекать их к ответственности", — сказал он.

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Как объяснил Ляшко, маски для вакцинированных обязательны из-за того на данный момент в стране малый процент привитых от коронавируса, а прививки не дают стопроцентную гарантию, что человек не может быть заразным.

Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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По материалам: Подробности