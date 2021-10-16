Общество

«Желтое» предупреждение: в ряде областей Украины 17 августа ожидается туман

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Ночью иутром 17октября вбольшинстве западных, атакже вЧерниговской иСумской областях Украины ожидается туман свидимостью 200-500м (первый уровень опасности— желтый).

«Желтое» предупреждение: в ряде областей Украины 17 августа ожидается туман

©pixabay.com

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

«Желтое» предупреждение: в ряде областей Украины 17 августа ожидается туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
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