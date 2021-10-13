В ОРЛО заявили, что Украина поставила им ультиматум

«ЛНР» заявила, что Украина якобы поставила ультиматум «ЛДНР». Это якобы произошло в рамках Трехсторонней контактной группе.

Пресс-секретарь так называемой «делегации ЛНР» Мария Ковшарь сообщила, что стороны вчера, 12 октября, обсуждали «дорожные карты» по урегулированию конфликта. Однако в итоге получили ультиматум от Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«В течение двух с половиной часов заседания украинская делегация не только продолжила свою уже стандартную клоунаду с игнорированием неудобных вопросов и зачитыванием вслух неких „тайных“ документов, но и пошла дальше — прямо отказалась обсуждать предложения республик по „дорожной карте“ мирного урегулирования и начала выдвигать ультимативные условия для возвращения к ее обсуждению», — заявила так называемая «представительница» «ЛНР»

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